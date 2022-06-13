Токио, , 06:55 — REGNUM Известный японский геймдизайнер Хидэо Кодзима рассказал о своём сотрудничестве с Microsoft. Официальное заявление он сделал во время онлайн-презентации компаний Xbox и Bethesda 13 июня.

Хидэо Кодзима KniBaron

Кодзима рассказал, что он работает над уникальным новым проектом с использованием облачных технологий. По словам геймдизайнера, он давно хотел поработать над этой игрой, но раньше просто не существовало настолько продвинутых инструментов разработки, чтобы реализовать его задумку.

Он также добавил, что производство займёт «некоторое время», а первые подробности будут раскрыты в ближайшем будущем.

Ранее в Сети ходили слухи о том, что новая игра Хидэо Кодзимы будет называться Overdose. По имеющейся на данный момент информации, это хоррор с Маргарет Куэлли в главной роли.

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