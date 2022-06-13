Пермь, 13 июня, 2022, 06:29 — ИА Регнум. Пермский край отправил для жителей Донбасса ещё 80 тонн гуманитарного груза. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Четыре фуры уехали 12 июня в Белгородскую область. В них находятся стройматериалы, продукты питания, а также предметы первой необходимости. Все это предназначено жителям ДНР и ЛНР.

Эта партия гуманитарки является крупнейшей за всё время оказания помощи. Всего регион отправил жителям Донбасса 13 фур общим весом 260 тонн.