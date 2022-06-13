Ирвайн, США, 13 июня, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Многопользовательский экшен Overwatch 2 будет бесплатным в день своего выхода в ранний доступ — 4 октября 2022 года. Об этом разработчики проекта сообщили в рамках презентации компаний Xbox и Bethesda.

Иван Шилов ИА REGNUM Overwatch

Как долго игра пробудет в раннем доступе — пока неизвестно. Отмечается, что в этот период она будет являться эксклюзивом PC и консолей Xbox.

Помимо этого, разработчики представили новую героиню проекта по имени Junker Queen. Она использует в сражениях мощный дробовик и некое вращающееся оружие ближнего боя.

Напомним, что первая часть Overwatch не была бесплатной, из-за чего неоднократно подвергалась критике со стороны игрового сообщества. Так как геймеры считали, что игра стоит слишком дорого, в то время как все аналогичные проекты распространялись по «условно-бесплатной» модели.