Екатеринбург, , 06:20 — REGNUM В Свердловской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП

Авария произошла днём 12 июня на 141-м километре дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. По предварительным данным, 35-летний мотоциклист наехал на стоящий автомобиль «БМВ», которым управляла женщина. А затем мотоциклиста отбросило на машину «Тойота Ленд Крузер».

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте. Он оказался жителем города Советского (Югра). Установлено, что мотоциклист возвращался из Тюмени после «Байк-фестиваля».