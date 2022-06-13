Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Американский исполнитель Тоби Кит рассказал, что у него диагностировали рак желудка. Об этом он сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Тоби Кит Цитата из клипа на песню How Do You Like Me Now?!

«За последние шесть месяцев я прошёл через химиотерапию, лучевую терапию и операцию», — признался артист. «Пока всё хорошо. Мне нужно время, чтобы перевести дух, восстановиться и расслабиться. Я с нетерпением жду возможности провести это время со своей семьей. Но рано или поздно я увижусь с поклонниками. Не могу дождаться», — добавил Кит.

ИА REGNUM напоминает, что Тоби Кит был одним из самых популярных исполнителей кантри-музыки в 2000–2010 годах. Он записал более 20 альбомов, четыре из которых возглавляли национальный хит-парад Billboard 200.

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