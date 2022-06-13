Москва, , 06:03 — REGNUM Начало недели в Москве будет жарким, ожидаются кратковременные дожди и много солнца. Об этом 12 июня сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Лето в Москве Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Метеоролог уточнил, что в понедельник и вторник, 13 и 14 июня, погода в Москве будет соответствовать климатической норме, характерной для начала июля. Температура воздуха будет достигать +28 градусов.

Начиная с 15 июня температурный режим будет полностью соответствовать многолетним значениям. До конца недели ожидается +20…+25 градусов. Всю неделю в городе будут наблюдаться небольшие дожди, но солнца при этом будет много.

«Это московское лето. Не стоит удивляться, спрашивать, когда же придет хорошее и настоящее лето. Оно уже пришло. Среднее количество дней с осадками от 18 до 20 дней в июне и июле, а многие ошибочно полагают, что самая дождливая погода осенью», — отметил Вильфанд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что В столичном регионе в начале следующей неделе ожидаются ливни.

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