Москва, 13 июня, 2022, 05:58 — ИА Регнум. Директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов считает, что самостоятельная роль Парижа в многополярном мире размывается и теряется в хоре чужих голосов. Об этом 13 июня пишет РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД РФ

«Наши французские оппоненты пока не готовы прислушиваться к нашим многолетним предупреждениям о недопустимости игнорирования коренных российских национальных интересов, в том числе в сфере обороны и безопасности в Европе», — добавил Парамонов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Парамонов высказался о захлестнувшей Европу борьбе «со всем русским». По его словам, она граничит с расизмом и вскоре уступит место «взвешенным шагам, направленным на поиск путей обеспечения безопасности и процветания всего Европейского континента, а не только одной его части».