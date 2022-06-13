Москва, , 09:20 — REGNUM В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ начала работу мастерская диагностики предпринимательских способностей. Об этом 13 июня сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

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Предполагается, что таким образом все, кто задумывается над созданием собственного бизнеса смогут пройти тестирование и проконсультироваться со специалистами. Диагностику будут проводить по будням с 10:00 до 18:00 в одном из подразделений «Технограда» — центре развития карьеры. Воспользоваться новой услугой могут все желающие старше 14 лет.

«Новая мастерская «Технограда» поможет понять, готов ли человек к открытию собственного дела. Участникам предложат пройти тестирование и разобрать со специалистами свои сильные и слабые стороны. Заодно эксперты подберут бесплатные курсы и тренинги, чтобы улучшить навыки и восполнить недостающие знания», — сказала Сергунина.

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