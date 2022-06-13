Вашингтон, 13 июня, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) постановило, что COVID-вакцина Pfizer безопасна для детей до пяти лет. Об этом 13 июня пишет Associated Press.

ИА REGNUM Ребенок

Ранее FDA опубликовало аналогичный анализ прививок Moderna для детей до 6 лет, по результатам которого признало вакцину эффективной. Как отмечает издание, если регулирующие органы разрешат прививки одной или обеим компаниям, вакцинация может начаться уже на следующей неделе, а производители лекарств будут готовы быстро отправить дозы, заказанные правительством.

Добавим, что дети в возрасте до пяти лет — единственная группа, которой ещё не разрешена вакцинация от COVID-19 в США.