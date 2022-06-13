Сеул, 13 июня, 2022, 05:16 — ИА Регнум. Совещание по вопросу артиллерийских стрельб, которые осуществила Северная Корея, провело Управление национальной безопасности администрации президента Южной Кореи. Об этом 12 июня сообщило агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

В ходе встречи представители власти обсудили стрельбы, которые провела накануне 12 июня Северная Корея, и выразили обеспокоенность в связи с дальнейшим совершенствованием Пхеньяном различных систем вооружения, представляющих потенциальную угрозу для соседних стран.

Власти Сеула подтвердили свою готовность отвечать «спокойно, но строго» на угрозы безопасности со стороны КНДР.

Напомним, по данным Комитета начальников штабов ВС Южной Кореи, Северная Корея осуществила утром 12 июня запуск нескольких снарядов, предположительно, из реактивных систем залпового огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США, Япония и Южная Корея договорились о проведении военных учений по обнаружению и отслеживанию ракет.