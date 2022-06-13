Нерюнгринский район, Якутия, 13 июня, 2022, 05:09 — ИА Регнум. В Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) ликвидировали лесной пожар у склада ГСМ. Об этом 13 июня сообщил ТАСС.

Federal Emergency Management Agency Лесной пожар

По словам заместителя министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Андрея Коноплева, пожар потушили ещё 12 июня на общей площади 160 га. «Благодаря оперативному реагированию слаженными действиями лесопожарных формирований, МЧС, государственной противопожарной службы и администрации района лесной пожар в Нерюнгринском районе, угрожавший нефтебазе, ликвидирован», — рассказал он.

ИА REGNUM напоминает, что 11 июня 2022 года в Нерюнгринском районе обнаружили природный пожар площадью 25 га между нежилым поселком Нагорный и складом горюче-смазочных материалов.