Москва, , 05:01 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на первую позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Обновлённая версия списка опубликована 13 июня на официальном сайте организации.

Даниил Медведев si.robi

Таким образом, Медведем становится первой ракеткой мира уже во второй раз за свою спортивную карьеру. Он занимал первое место в рейтинге с 28 февраля по 21 марта 2022 года, однако позже перестал выступать из-за операции по удалению грыжи.

Напомним также, что Даниил Медведев является победителем одного турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США-2021), финалистом трёх турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США-2019, Открытый чемпионат Австралии-2021, Открытый чемпионат Австралии-2022), победителем Итогового турнира ATP 2020 года, финалистом Итогового турнира ATP 2021 года, победителем 13 турниров ATP в одиночном разряде, обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

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