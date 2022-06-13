Ставрополь, 13 июня, 2022, 04:57 — ИА Регнум. Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара в жилом многоквартирном доме в городе Нефтекумске в Ставропольском крае. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о пожаре поступила спасателям в 01:05 мск. По прибытии на место происшествия пожарные расчёты обнаружили горение в квартире на втором этаже четырёхэтажного многоквартирного жилого дома. Огонь перекинулся на балкон квартиры на третьем этаже.

Из горящего дома были эвакуированы десять человек. К 02:23 мск пожарным удалось локализовать возгорание на площади 50 кв. метров и ликвидировать открытое горение. В тушении было задействовано 23 человека и десять единиц спецтехники.

В результате пожара погиб один человек, ещё двое пострадали. Информация о состоянии пострадавших не уточняется. Причины и обстоятельства пожара, ставшего причиной гибели человека, устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Свердловской области погорельцам из города Красноуфимска приобретут пять квартир.