Рейкьявик, 13 июня, 2022, 04:56 — ИА Регнум. Военно-политический блок НАТО начнёт проводить масштабные противолодочные учения Dynamic Mongoose. Об этом 13 июня пишет «Интерфакс».

DrRandomFactor Европейские страны-члены НАТО

Для участия учениях в порт столицы Исландии Рейкьявик прибыли боевые корабли и подлодки девяти стран НАТО. «Целью Dynamic Mongoose является возможность для участников сложной и реалистичной боевой подготовки повысить их оперативную совместимость и навыки по борьбе с подводными лодками и надводными кораблями», — объяснили в Североатлантическом альянсе.

Добавим, что в учениях примут участие три подлодки, 11 боевых кораблей, а также 16 патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии. Dynamic Mongoose пройдут в районах так называемой линии GIUK — линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией.