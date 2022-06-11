Стартовал финал шестого сезона киберспортивной Студенческой лиги
Ростов-на-Дону, 11 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовал масштабный LAN-финал шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (Студенческой лиги). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Киберспортсмены из высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей.
Всего в финале участвуют восемь сборных:
МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва);
УрФУ (Свердловская область);
УГНТУ (Республика Башкортостан);
НГТУ (Новосибирская область);
ДВГУПС (Хабаровский край);
ЮФУ (Ростовская область);
КубГУ (Краснодарский край);
ТГУ им. Державина (Тамбовская область).
Помимо матчей, гостей турнира ждёт насыщенная развлекательная программа, а также конкурсы и розыгрыши призов.