Ростов-на-Дону, 11 июня, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовал масштабный LAN-финал шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги (Студенческой лиги). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

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Киберспортсмены из высших и средних специальных учебных заведений страны будут состязаться в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд турнира составит 3 млн рублей.

Всего в финале участвуют восемь сборных:

МГТУ им. Н. Э. Баумана (Москва);

УрФУ (Свердловская область);

УГНТУ (Республика Башкортостан);

НГТУ (Новосибирская область);

ДВГУПС (Хабаровский край);

ЮФУ (Ростовская область);

КубГУ (Краснодарский край);

ТГУ им. Державина (Тамбовская область).

Помимо матчей, гостей турнира ждёт насыщенная развлекательная программа, а также конкурсы и розыгрыши призов.