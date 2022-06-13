Лондон, , 04:35 — REGNUM Британскому рок-музыканту Оззи Осборну предстоит «серьёзная» операция. Об этом 13 июня пишет Daily Mail, ссылаясь на жену исполнителя Шэрон Осборн.

Оззи Осборн (сс) Portal Focka

По словам супруги артиста, она вернётся из Лондона (Великобритания) в Лос-Анджелес (США): «У Оззи очень серьёзная операция в понедельник, и я должна быть там». «Она действительно определит всю его дальнейшую жизнь», — добавила Шэрон Осборн.

ИА REGNUM напоминает, что у Оззи Осборна диагностирована болезнь Паркинсона. В июне 2022 года в Сети появились фото, на которых похудевший музыкант передвигается с помощью трости.

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