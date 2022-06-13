Лондон, 13 июня 2022, 04:35 — REGNUM Британскому рок-музыканту Оззи Осборну предстоит «серьёзная» операция. Об этом 13 июня пишет Daily Mail, ссылаясь на жену исполнителя Шэрон Осборн.
По словам супруги артиста, она вернётся из Лондона (Великобритания) в Лос-Анджелес (США): «У Оззи очень серьёзная операция в понедельник, и я должна быть там». «Она действительно определит всю его дальнейшую жизнь», — добавила Шэрон Осборн.
ИА REGNUM напоминает, что у Оззи Осборна диагностирована болезнь Паркинсона. В июне 2022 года в Сети появились фото, на которых похудевший музыкант передвигается с помощью трости.
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