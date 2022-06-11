Названы претенденты на победу в киберспортивной Студенческой лиге
Ростов-на-Дону, 11 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершился первый день масштабного LAN-финала шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.
Матчи прошли в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Clash Royale и Hearthstone. Финальный этап соревнований в каждом виде программы разделен на групповую стадию и плей-офф. В плей-офф прошли по две сильнейших команды/игрока из каждой группы.
Dota 2:
Уральский федеральный университет (Екатеринбург);
Кубанский государственный университет (Краснодар);
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (Тамбов);
Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа).
CS: GO:
Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа);
Уральский федеральный университет (Екатеринбург);
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск).
StarCraft II:
Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа);
Уральский федеральный университет (Екатеринбург);
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
Кубанский государственный университет (Краснодар);
Hearthstone:
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва);
Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск);
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (Тамбов).
Clash Royale:
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва);
Уральский федеральный университет (Екатеринбург);
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);
Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск).
Победитель LAN-финала определится завтра, 12 июня. Спортсмены разыграют между собой призовой фонд в более, чем 3 млн рублей.