Ростов-на-Дону, 11 июня, 2022, 22:00 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону завершился первый день масштабного LAN-финала шестого сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщают в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

Матчи прошли в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Clash Royale и Hearthstone. Финальный этап соревнований в каждом виде программы разделен на групповую стадию и плей-офф. В плей-офф прошли по две сильнейших команды/игрока из каждой группы.

Dota 2:

Уральский федеральный университет (Екатеринбург);

Кубанский государственный университет (Краснодар);

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (Тамбов);

Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа).

CS: GO:

Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа);

Уральский федеральный университет (Екатеринбург);

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск).

StarCraft II:

Уфимский государственный нефтяной технический университет (Уфа);

Уральский федеральный университет (Екатеринбург);

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);

Кубанский государственный университет (Краснодар);

Hearthstone:

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва);

Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск);

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);

Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина (Тамбов).

Clash Royale:

Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (Москва);

Уральский федеральный университет (Екатеринбург);

Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону);

Новосибирский государственный технический университет (Новосибирск).

Победитель LAN-финала определится завтра, 12 июня. Спортсмены разыграют между собой призовой фонд в более, чем 3 млн рублей.