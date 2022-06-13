Ростов-на-Дону, , 04:27 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершился шестой сезон Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Победителем серии турниров стала сборная Уральского федерального университета (УрФУ), сообщают корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ФКС России.

Киберспорт Clément Grandjean

Сборная УрФУ сумела набрать 370 баллов за выступления в пяти видах соревновательной программы. На втором месте по результату оказалась сборная Южного федерального университета (ЮФУ) с 280 баллами, а на третьем — сборная Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) с 255 баллами.

Спортсмены соревновались в пяти видах программы: Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Hearthstone и Clash Royale. Призовой фонд составил более 3 млн рублей.