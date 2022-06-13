Москва, , 04:22 — REGNUM Общая площадь лесных пожаров за сутки возросла на 25% до 7,4 тыс. га в России. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

Лесной пожар geralt

По состоянию на утро 12 июня на территории России действовали 62 лесных пожара на площади 6072 га. За последние 24 часа были ликвидированы 26 лесных пожаров общей площадью 477 га.

На 00:00 мск 13 июня в России действовали 78 лесных пожаров, площадь горения составила 7432 га, по ним проводятся работы по активному тушению. В ликвидации пожаров задействованы 1917 человек и 274 единицы спецтехники. Мониторинг осуществляют 104 воздушных судна, ещё 34 заняты на тушении.

Пожароопасный сезон объявлен в 82 субъектах Российской Федерации, особый противопожарный режим введён в 38 регионах, режим ЧС действует в одном муниципальном районе Якутии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сокращении площади лесных пожаров в России на 1200 га.

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