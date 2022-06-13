Москва, 13 июня 2022, 04:20 — REGNUM Кинокартина «Одна» режиссёра Дмитрия Суворова стала лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные. Об этом стало известно из данных портала kinobusiness.com.
За выходные фильму удалось собрать 49,7 млн рублей. На втором месте по кассовым сборам расположился мультфильм «Кощей. Похититель невест», собравший 33,7 млн рублей, а на третьем — комедия «Молодой человек», собравшая 32,2 млн рублей.
Напомним, что фильм «Одна» основан на реальных событиях и рассказывает о столкновении в небе над Дальним Востоком военного самолёта Ту-16 и пассажирского Ан-24. В ходе столкновения выживает только студентка Лариса Савицкая, которой с тяжёлыми травмами предстояло побороться за жизнь в тайге.
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