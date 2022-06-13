Москва, , 04:20 — REGNUM Кинокартина «Одна» режиссёра Дмитрия Суворова стала лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные. Об этом стало известно из данных портала kinobusiness.com.

В кино Елена Хованская, ИА REGNUM

За выходные фильму удалось собрать 49,7 млн рублей. На втором месте по кассовым сборам расположился мультфильм «Кощей. Похититель невест», собравший 33,7 млн рублей, а на третьем — комедия «Молодой человек», собравшая 32,2 млн рублей.

Напомним, что фильм «Одна» основан на реальных событиях и рассказывает о столкновении в небе над Дальним Востоком военного самолёта Ту-16 и пассажирского Ан-24. В ходе столкновения выживает только студентка Лариса Савицкая, которой с тяжёлыми травмами предстояло побороться за жизнь в тайге.

Читайте ранее в этом сюжете: В Приоратском парке Гатчины откроется летний кинотеатр