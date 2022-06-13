Прага, , 04:00 — REGNUM Ситуация на рынке энергоносителей, сложившаяся из-за западных санкций, только порадует Россию, которая получит дополнительный доход благодаря повышению цен на топливо. Такое заявление сделала экономист Илона Швигликова в статье для Časopis argument.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Эксперт указала, что нефтяное эмбарго, введённое ЕС на российские поставки создаст серьёзные последствия для самого Евросоюза. Российская Федерация, по мнению Швигликовой, без труда найдёт альтернативные рынки сбыта.

Экономист пояснила, что Евросоюз своими действиями, основанными исключительно на идеологии, повышает цену на энергоносители сам для себя. При этом страны ЕС сильно зависимы от поставок извне, так как европейский регион беден на сырьевые ресурсы.

«Пока ЕС будет хлопотать о новых поставках и страдать от перебоев, а также всего, что с этим связано, Россия будет радоваться высоким ценам на нефть. И даже если ей придется продавать свою нефть с некоторой скидкой, цены для нее все равно будут выгоднее, чем год назад», — поясняет Швигликова.

По мнению экономиста, придерживаться политики отказа от российских поставок, думая, что это сломит Россию — это абсурд. Такая политика может привести лишь к очередному экономическому кризису в странах ЕС.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам эксперта, доцента кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяны Скрыль, от поставок нефти Пакистану Россия выиграет вдвойне.

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