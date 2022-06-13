Брюссель, 13 июня, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Обсуждение вопроса о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз Молдавии, Грузии и Украине начнёт Еврокомиссия. Об этом 12 июня сообщает The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Общие дебаты состоятся 13 июня, а уже 17 июня Еврокомиссия должна будет определиться со своей оценкой и подготовить рекомендацию о том, стоит ли предоставлять статус кандидата на вступление в ЕС.

Окончательное решение по вопросу о предоставлении статуса кандидата будут принимать главы государств и правительств стран, входящих в Евросоюз на саммите, который состоится в Брюсселе 23–24 июня. Ключевую роль будут играть рекомендации Еврокомиссии. Для получения статуса кандидата Украине, или другой стране-претенденту понадобится согласие всех 27 лидеров и глав правительств стран ЕС.

Статус кандидата позволит начать переговоры о вступлении в Евросоюз. При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прямо заявила о желании поддержать Украину на её «европейском пути».

По информации западных СМИ Еврокомиссия может дать положительное для Украины заключение, но с оговорками. Как пишет бельгийское издание Le Soir, Украина не соответствовала статусу кандидата и до начала конфликта, однако Еврокомиссия может придумать и предложить Украине и Молдавии некий «предварительный» статус кандидата, с учётом политической составляющей вопроса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава фракции Европарламента — Европейской народной партии Манфред Вебер призвал государства-члены Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.