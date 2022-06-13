Москва, , 03:36 — REGNUM Специалисты общевойсковой академии ВС РФ ордена Жукова разработали проект шестиколесного мотовездехода, предназначенного для передвижения по труднопроходимой местности и ведения боев в составе тактических групп. Об этом стало известно из документа, опубликованного на сайте Роспатента.

Боевой багги. АРМА 2017 Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Согласно имеющимся данным, масса багги-амфибии составляет 1,2 тонны, скорость — 120 км/ч по суше и 12 км/ч по воде. Колеса транспортного средства выполнены с возможностью установки на них гусениц для передвижения по весенней распутице и грязи или лыж для перемещения по снегу.

Целесообразность создания подобного мотовездехода обосновывается трудностями применения существующих моделей такой техники в бою. «Таким образом, применение мотовездеходной транспортной платформы позволит повысить мобильность тактических войсковых формирований подразделений Министерства Обороны Российской Федерации путем повышения проходимости применяемой техники при выполнении боевых задач», — говорится в документе.