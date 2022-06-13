Лондон, 13 июня, 2022, 03:19 — ИА Регнум. Британский актёр Идрис Эльба вновь ведёт переговоры о своём участии в будущих фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом сообщил The Sun, ссылаясь на свой источник.

Цитата из х/ф «Зверь» Реж. Бальтасар Кормакур. 2022 год Идрис Эльба

«Идрис уже давно ведет переговоры о том, чтобы сыграть в следующей эре истории Джеймса Бонда», — рассказал инсайдер издания, добавив, что ранее Эльбу рассматривали в качестве главного антагониста. Однако теперь артист претендует на роль Бонда, так как после проведения исследования рынка продюсеры поняли, насколько рейтинговым может стать фильм с участием актёра.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2022 года продюсер франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи подтвердила, что Идриса Эльбу рассматривают в качестве следующего актёра на роль агента 007. «Что ж, мы знаем Идриса и дружим с ним, он великолепный актёр. И, знаете, его участие в фильмах было частью обсуждения», — говорила Брокколи.