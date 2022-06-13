Вашингтон, 13 июня, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Создатель популярного анимационного сериала «Рик и Морти» Джастин Ройланд анонсировал свою новую видеоигру под названием High on Life. Об этом 13 июня пишет издание PCGamer.

Цитата из мc « Рик и Морти» США Рик и Морти

В High on Life игроки возьмут на себя управление старшеклассником, вынужденным стать межгалактическим охотником за головами. Главное особенностью проекта станет «живое оружие» со своим уникальным характером и озвучкой — оно будет реагировать на действия игрока и комментировать происходящее на экране.

Ожидается, что релиз High on Life состоится в конце 2022 года. Разработчики проекта утверждают, что игра получится не только смешной, но и увлекательной с точки зрения геймплея.