Лондон, 13 июня, 2022, 03:01 — ИА Регнум. Генеральный директор Конфедерации британской промышленности (CBI) Тони Данкер утверждает, что британцы «столкнулись с самым большим финансовым кризисом», начиная с 1950-х годов. Об этом 13 июня пишет The Sun.

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Согласно оценке CBI, инфляция в Великобритании достигнет 8,9%, а к концу декабря 2022 года реальный доход домохозяйств упадет на 2,3%. «Действовать нужно сейчас, чтобы вселить доверие», — говорит Данкер, обращаясь к властям с предложением уменьшить налоги. Он также добавил, что премьер-министр Борис Джонсон и канцлер казначейства Риши Сунак должны проводить еженедельные собрания, чтобы найти выход из экономического краха.

Как ранее сообщали западные СМИ, Великобритании грозит стагнация и рецессия по мере нарастания кризиса стоимости жизни. По прогнозам Британской торговой палаты (БТП), в четвертом квартале 2022 года объем производства будет лишь немногим выше, чем в конце 2021 года, а потребители и предприятия будут сокращать расходы по мере повышения налогов и роста инфляции до 10%.