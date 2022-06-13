Лос-Анджелес, США, , 02:52 — REGNUM Американская актриса Кристина Риччи высоко оценила работу Дженны Ортеги в телесериале «Уэнсдэй». Об этом 13 июня пишет портал ComicBook.

Кристина Риччи в роли Уэнсдэй Аддамс Цитата из кф Семейка Аддамс. реж. Барри Зонненфельд 1991. США

По словам Риччи, Дженна Ортега «невероятна» в роли Уэнсдэй Аддамс, а у шоураннеров получился «отличный современный взгляд» на популярную героиню. При этом актриса отметила, что новое шоу будет соответствовать настроению и духу оригинальной «Семейки Аддамс».

Напомним, что Кристина Риччи прославилась благодаря роли Уэнсдэй Аддамс в серии фильмов «Семейка Аддамс». Сейчас она участвует в съёмках телесериала «Уэнсдей» от Netflix, который расскажет о новых приключениях этой героини (Дженна Ортега).

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