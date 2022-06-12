Манагуа , 13 июня, 2022, 02:28 — ИА Регнум. Поздравление по случаю Дня России направили российскому президенту Владимиру Путину президент Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо. Соответствующее заявление было распространено 12 июня руководством Республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Никарагуа

«В эту историческую дату, перед лицом новых угроз и империалистической агрессии знайте, дорогой брат, что народ и правительство примирения и национального единства Республики Никарагуа будут продолжать укреплять исторические узы братства, солидарности и сотрудничества, которые объединяют нас с братским народом и правительством России», — сказано в поздравлении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Никарагуа разрешили временное присутствие в стране иностранных военных, самолетов и кораблей в гуманитарных целях.