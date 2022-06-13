13 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 11:40 — REGNUM Анонс визита немецкого канцлера Олафа Шольца на Украину после многочисленных оскорблений в его адрес со стороны киевского режима вызвал реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 13 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Олаф Шольц Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Ливерная колбаса не обиделась, вот и поехала на Украину», — считает Артур А.

Многие пользователи пришли к выводу, что оскорбления, которые пришлось выслушать Шольцу, видимо, не задели его личность, и он готов ехать в Киев, чтобы узнать про себя что-нибудь новенькое.

«Ливерная колбаска же не обиделась. Поэтому ничего в этом зазорного нет, чтобы поехать в гости к своему необидчику. Это не такое сильное унижение, как вам могло показаться», — пишет Сергей Р.

Некоторые комментаторы отмечают, что Шольц, который не отвечает на оскорбления и продолжает прислуживать нацистам, по сути, сам оскорбляет всю свою страну.

«Как же нужно себя не уважать… хотя ладно на себя, как можно так свою родину не любить, собственный народ, чтобы пресмыкаться перед Киевом и обслуживать это нацистское кубло», — отмечает Лариса Д.

«Кто же виноват, что он согласен называться ливерной колбасой?! Значит, мало его оскорбили. Немецких честных обывателей только жаль, что содержат такой позор», — отметила Наталья Н.

Олаф Шольц © Raimond Spekking. Wikimedia Commons

Часть людей полагает, что Шольц лишь исполняет команды из Вашингтона, поэтому оскорбления со стороны Киева никоим образом не беспокоят потерявшую своё лицо шестёрку, отчего та готова поехать на поклон хоть к Зеленскому, хоть к украинскому послу, чьи определения в свой адрес пришлось выслушать немецкому канцлеру.

«А что тут удивительного? Что Штаты говорят Шольцу, то он и делает! «Большая семёрка» — это Америка и её шестёрки, как известно», — подметила Ирина В.

«Да что вы, это же просто смешно. Не может быть такого, чтобы Шольц нашёл у себя между ног мужские признаки и не стерпел оскорбления», — считает Константин Ч.

«Да уж, не повезло Германии с таким канцлером. Позорит всю нацию», — указывает Любовь Я.

Ряд пользователей указывает на то, что даже изрядно униженный и подконтрольный США киевский режим позволяет себе плевать в немецкого канцлера, демонстрируя ему своё презрение.

«Вообще, это их нормальное состояние. Вы не забывайте, с кем имеете дело. Украинцы понятия не имели никогда, что такое государственность, или понятия посол. Поэтому их надо воспитывать, а вы делаете вид, что не замечаете их плохого поведения. Шольц сам ведёт себя как ребёнок. В него плюют, а он представляет себя выше всего этого», — пишет Никита В.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, назвавший Шольца «обиженной ливерной колбасой» Heinrich-Böll-Stiftung

Нашлись и те, кто уверен, что будь в Германии адекватный политик с чувством самоуважения, то не чувствовал бы себя Киев столь вольготно, восседая на шее немецкого народа.

«Распустили глупого, капризного и истеричного ребенка — получили проблему в центре Европы. Что Украина, что Зеленский без конфетки ничего делать не будут. Продолжайте нянчиться», — написала Надежда К.

Напомним, 12 июня в немецких СМИ появился анонс визита немецкого канцлера Олафа Шольца в Киев. Ранее посол Украины Андрей Мельник не раз позволял себе нелицеприятные выпады в отношении немецкого канцлера за недостаточное оказание военной помощи Украине.