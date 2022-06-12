Москва, 13 июня, 2022, 02:14 — ИА Регнум. Саксофонист Игорь Бутман рассказал «Известиям» о своём желании возродить джазовый фестиваль в Донецке. Интервью с музыкантом опубликовано на сайте издания 13 июня.

Frolzart Игорь Бутман

Бутман признался, что хотел бы вновь выступить в Донбассе, однако пока его не приглашали. Он также рассказал, что когда-то в Донецке проходил джазовый фестиваль, который он планирует возродить: «Возродим обязательно, тем более те, кто его основывал, живут в Москве, это замечательные люди. Вообще в Донецке была очень интересная музыкальная жизнь в отличие от того же Киева».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июня 2022 года в Москве начнётся джазовый фестиваль MoscowJazzFestival. Организатором мероприятия выступает Фонд поддержки и развития музыкального искусства имени Игоря Бутмана.