Стокгольм, 13 июня, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Наивысшего уровня со времён «холодной войны» достиг риск применения ядерного оружия. Об этом сказано в опубликованном 13 июня докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).

Ядерный взрыв

Эксперты института уточнили, что в настоящее время в мире наблюдаются признаки завершения процесса сокращения ядерных вооружения, а страны, входящие в так называемый «ядерный клуб» (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР) активно наращивают число ядерных боеголовок и проводят модернизацию ядерных арсеналов.

Кроме того, эксперты указывают на обострение «ядерной риторики» лидерами стран «ядерного клуба» и на возрастание роли атомного оружия в военных стратегиях этих стран. Одновременно в докладе отмечается, что за последние несколько лет взаимоотношения между лидерами ядерных держав ухудшились до предельной точки. Геополитическая напряжённость фактически свела к нулю все усилия в области ядерной дипломатии.

Так, например, после начала российской спецоперации на Украине были заморожены все переговоры по стратегической стабильности между Россией и США, на которые приходится более 90% всех ядерных вооружений. Также уточняется, что постоянные члены Совбеза ООН не присоединились к соглашению о запрете ядерного оружия и не был согласован Совместный всеобъемлющий план действий по развитию ядерной программы Ирана.

Эксперты СИПРИ делают вывод, что в случае, если мировые ядерные державы не урегулируют создавшее геополитическое напряжение, то впервые со времён «холодной войны» в мире произойдёт фактическое увеличение ядерного потенциала стран «ядерного клуба». Такая тенденция может оказаться долгосрочной и продлиться на десятилетия.