Донецк, , 02:05 — REGNUM Украинские войска обстреляли из БМ-21 «Град» Кировский район Донецка. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Минобороны России

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — н. п. Водяное — н. п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении. О раненых и погибших пока не сообщалось.

Ранее ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-21 «Град» по населённому пункту Минеральный в ДНР.

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