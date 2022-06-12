Донецк, 13 июня, 2022, 02:05 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли из БМ-21 «Град» Кировский район Донецка. Об этом 13 июня сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Минобороны России РСЗО «Град»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:50 — н. п. Водяное — н. п. Донецк (Кировский район): выпущено 20 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении. О раненых и погибших пока не сообщалось.

Ранее ВСУ выпустили шесть ракет из БМ-21 «Град» по населённому пункту Минеральный в ДНР.