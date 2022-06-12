Париж, 13 июня, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) обошла левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 100% голосов.

Claude TRUONG-NGOC Эммануэль Макрон

По итогам первого тура, коалиция Макрона набрала 25,71% голосов, а союз Меланшона — 25,61%. Второй тур выборов пройдёт 19 июня 2022 года.

Напомним, что по результатам парламентских выборов будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.