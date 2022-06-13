Вашингтон, , 01:49 — REGNUM Американский боксёр и блогер Джейк Пол раскритиковал политику президента США Джо Байдена. Об этом 13 июня пишет TMZ.

Джо Байден Obamawhitehouse.archives.gov

Пол назвал пять «достижений» Байдена за время его президентства. «Самые высокие цены на газ. Самая сильная инфляция. Резкое падение цен на криптовалюту. Самые высокие цены на аренду за всю историю. Создан новый непонятный язык», — отмечает боксёр, под последним пунктом имея в виду частые речевые ошибки политика в его публичных заявлениях. «Если вы читаете это и проголосовали за Байдена и до сих пор не жалеете об этом, то проблема Америки в вас», — высказался Пол в адрес граждан, поддерживающих действующего президента.

ИА REGNUM напоминает, что Джейк Пол получил первую известность на платформе Vine, которая была закрыта в 2017 году. Позже он перешёл в YouTube, став одним из самых оплачиваемых видеоблогеров мира. В 2020 году он начал свою карьеру боксёра.

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