Киев, 13 июня 2022, 01:48 — REGNUM Релиз украинской видеоигры S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl перенесли на 2023 год. Об этом сообщает «Игромания», ссылаясь на новый список проектов для подписочного сервиса Game Pass.
Heart of Chernobyl не числится среди релизов Game Pass 2022 года, поэтому, вероятно, игра выйдет только в 2023 году. Изначально разработчики заверяли, что проект выйдет 8 декабря 2022 года — о возможном переносе даты выхода они пока официально не сообщали.
Напомним, что разработчики S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl решили не продавать свою игру в России. Тем не менее подписчики Game Pass всё же смогут опробовать новинку.
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