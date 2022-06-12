Киев, 13 июня, 2022, 01:48 — ИА Регнум. Релиз украинской видеоигры S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl перенесли на 2023 год. Об этом сообщает «Игромания», ссылаясь на новый список проектов для подписочного сервиса Game Pass.

Кадр из трейлера игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Heart of Chernobyl не числится среди релизов Game Pass 2022 года, поэтому, вероятно, игра выйдет только в 2023 году. Изначально разработчики заверяли, что проект выйдет 8 декабря 2022 года — о возможном переносе даты выхода они пока официально не сообщали.

Напомним, что разработчики S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chernobyl решили не продавать свою игру в России. Тем не менее подписчики Game Pass всё же смогут опробовать новинку.