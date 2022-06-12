Москва, 13 июня, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Одному из членов экипажа корабля «Союз МС-23» придётся задержаться на МКС, чтобы организовать краткосрочный полёт на орбиту белорусского космонавта. Об этом 13 июня пишет ТАСС, ссылаясь на генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина.

МКС

«Да, кому-то придётся остаться дольше», — подтвердил Рогозин. Пока неизвестно, кто из членов экипажа задержится на МКС, так как «официального предложения от Центра подготовки космонавтов еще не было». «Оно появится только после того, как мы получим список белорусских кандидатов, когда мы поймем, что наши друзья из Минска нацелены на реализацию этой задачи», — объяснил гендиректор Роскосмоса.

Ранее с орбиты МКС космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков поздравили граждан с Днем России. «‎С каждым годом смысл и значение этого праздника становятся всё более важными и близкими для всех нас. Такое отношение к своей стране естественно для нас, оно заложено в культурном и генетическом коде, в тех традициях сплочённости и преданности Родине, которые создавались ещё нашими предками», — высказался Артемьев.