Париж, , 01:25 — REGNUM Левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона сократил отставание от коалиции президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) в первом туре парламентских выборов до 0,56%. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 95% голосов.

Жан-Люк Меланшон (сс) Rémi Noyon

По обновлённым данным, коалицию Макрона поддержали 25,54% избирателей, а союз Меланшона — 24,98%. Второй тур выборов начнётся 19 июня 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, коалиция Эммануэля Макрона «Вместе!» опережала левый союз Жан-Люка Меланшона на один процент по результатам обработки 90% голосов.

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