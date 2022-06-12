Вашингтон, 13 июня, 2022, 01:23 — ИА Регнум. Визит президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию продолжает планировать Белый дом. Об этом 12 июня рассказал представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Ожидается, что американский лидер посетит Израиль и Палестину в середине июля, а потом отправится в Саудовскую Аравию. Примерная дата предполагаемой поездки в королевство намечена на 15 июля. В Белом доме пока официально не подтвердили информацию о поездке, но заверили, что подготовка к ней идёт и о визите в Саудовскую Аравию будет объявлено, как только это станет возможным.

Уточняется, что поездка направлена на прекращение войн и обеспечение стабильности в ближневосточном регионе дипломатическим путём.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Белый дом планирует сделать объявление о готовящейся поездке президента США Байдена в Саудовскую Аравию.