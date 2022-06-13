Никосия, , 01:13 — REGNUM В честь празднования Дня России по центральным улицам Никосии (Кипр) пронесли 50-метровый флаг России. Об этом 13 июня сообщает РИА Новости

Флаг России Дарья Драй © ИА REGNUM

Помимо этого, в Пафосе, Лимасоле, Ларнаке и Никосии прошёл праздничный автопробег с российскими флагами и государственной символикой, в котором поучаствовало несколько десятков автомобилей. Праздник завершился масштабным концертом на центральной площади столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, похожим образом День России отпраздновали в Молдавии. В Кишиневе прошла акция в поддержку молдавско-российской дружбы.

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