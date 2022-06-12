Сеул, 13 июня, 2022, 01:13 — ИА Регнум. Сервис Netflix официально продлил южнокорейский сериал «Игра в кальмара» на второй сезон. Информация об этом опубликована в Twitter-аккаунте компании.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара» Ли Джон Джэ в роли Сон Ки Хуна

«Игра в кальмара» официально возвращается со вторым сезоном», — говорится в сообщении. В твите сервис также поделился тизером шоу — на видео крупно показали глаз «парня» девочки-робота из первого испытания под названием «Тише едешь — дальше будешь».

Добавим, что точная дата выхода второго сезона пока не раскрывается. По словам режиссёра Хвана Дон Хёка, премьера состоится в конце 2023 года или начале 2024 года.