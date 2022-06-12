Херсон, 13 июня, 2022, 00:51 — ИА Регнум. Российские артисты дали концерт для жителей Херсона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Русского Радио».

Пресс-служба «Русского Радио» Зрители концерта в Херсоне

Звёзды «Русского Радио» выступили 12 июня на площади кинотеатра «Юбилейный» — таким образом исполнители решили поддержать местных жителей в непростой для них период. В концерте приняли участие группа «Земляне», Елена Север, группа СПБ! , ЮрКисс, ВладиМир, Марина Бриз, Роман Архипов и другие известные музыканты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские артисты выступили в честь Дня России в Херсонской и Запорожской областях. Среди звёзд эстрады были певец и депутат Госдумы РФ от «Единой России» Денис Майданов и Анита Цой.