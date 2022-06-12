Париж, 13 июня, 2022, 00:43 — ИА Регнум. Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) на один процент опережает левый «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона в первом туре парламентских выборов. Об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 90% голосов.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

Так, коалиция Макрона получила 25,40%, а союз Меланшона — 24,39%. По данным МВД Франции, явка избирателей составила 39,42% к 17:00 по местному времени.

Напомним, что участвующая в выборах коалиция «Вместе!» объединяет основанную президентом Франции Эммануэлем Макроном партию «Возрождение» (ранее называлась «Вперед, Республика!»), центристскую партию «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать».