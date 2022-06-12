Штат Огайо, США, 13 июня, 2022, 00:34 — ИА Регнум. Один человек погиб в результате стрельбы в торговом центре в американском штате Огайо. Об этом 12 июня сообщает телеканал 10TV.

Dennis Skley Стрельба из пистолета

Инцидент со стрельбой произошёл в городе Коламбус. По данным местной полиции, на месте происшествия найдено огнестрельное оружие и задержан человек, представляющий интерес для правоохранительных органов. Здание торгового центра оцеплено, помещения проверяются.

Информация о личности задержанного и о возможных пострадавших не приводится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в США были предъявлены обвинения мужчине, устроившему стрельбу на заводе в Смитсбурге, в результате которой погибли три человека.