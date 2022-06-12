Москва, 13 июня, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Бойца MMA Саймумина Мадиева депортировали из России в Таджикистан. Об этом 13 июня пишет ТАСС, ссылаясь на представителя спортсмена.

Alaska.coastguard.dodlive.mil Депортация

«Саймумин депортирован. Он вылетел из Москвы в Куляб», — рассказал СМИ источник. Ранее Саймумина Мадиева задержали из-за отсутствия регистрации и доставили в спецприемник.

ИА REGNUM напоминает, что Саймумин Мадиев стал известен в конце 2021 года благодаря ролику в TikTok, который на данный момент в соцсети посмотрели более 65 млн раз. На видео с подписью «Москва, метро Люблино, работаем» он и другие бойцы тренируются в спортзале под ремикс песни In da Club рэпера 50Cent.