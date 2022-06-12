Санкт-Петербург, 13 июня, 2022, 00:26 — ИА Регнум. Полноценный релиз видеоигры Potion Craft от российской студии niceplay games состоится осенью 2022 года. Об этом разработчики проекта рассказали 13 июня в рамках презентации PC Gaming Show.

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Помимо выхода из раннего доступа, игру ожидает масштабное обновление, которое привнесёт в проект много нового контента. В частности, новые зелья, персонажей, задания и многочисленные улучшения игрового процесса.

Напомним, что Potion Craft — это игра-симулятор алхимика, в которой геймерам нужно самостоятельно создавать различные зелья и зарабатывать на их продаже.