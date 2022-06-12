Донецк, 13 июня, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли посёлок Минеральный в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Скриншот видео страницы ZloyFenix Установка «Град»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 23:34 — н. п. Авдеевка — н. п. Минеральное: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении. О количестве жертв и пострадавших пока неизвестно.

Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле населенного пункта Гольмовский в ДНР. ВСУ выпустили четыре снаряда калибром 122 мм.