Москва, 13 июня, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Работа медиаплатформы «Смотрим. ру» и сайта «Вести. ру» была восстановлена после хакерской атаки. Об этом сообщается 12 июня в телеграм-канале «Смотрим. ру».

TheDigitalArtist Хакер

В результате хакерской атаки пользователям ресурсов демонстрировался несанкционированный контент, содержащий экстремистские призывы.

В настоящее время и «Смотрим. ру», и «Вести. ру» функционируют в полном объёме. Отмечается, что злоумышленникам не удалось получить доступ к серверам обоих ресурсов.

Напомним, что платформа «Смотрим. ру» была создана медиахолдингом «ВГТРК». Она ведёт свою работу с 1 ноября 2020 года.