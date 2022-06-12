Турин, Италия, 12 июня, 2022, 23:56 — ИА Регнум. Как сообщает издание Tuttosport, туринский «Ювентус» ведет переговоры с донецким «Шахтером» на предмет трансфера 25-летнего бразильского универсального нападающего Давида Нереса.

Логотип Ювентуса

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает бразильского нападающего в 20 миллионов евро. Текущее соглашение Нереса с «Шахтером» рассчитано до 31 декабря 2026 года. За «горняков» бразилец выступает с 14 января 2022 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Давид Нерес принял участие в пятнадцати турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Стоит отметить, что бразилец не сыграл ни в одном официальном сайте за «Шахтер».